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Росія втратила у війні проти України понад 117 тисяч своїх військових – Генштаб

За останню добу загинули 820 російських військових, йдеться в повідомленні

Росія втратила у війні проти України близько 117 770 своїх військових, повідомив вранці 18 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 820 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

  • танки ‒ 3130 (дев’ять за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6225 (+10)
  • артилерійські системи – 2108 (+4)
  • РСЗВ – 442 (+1)
  • засоби ППО ‒ 220
  • літаки – 287 (+1)
  • гелікоптери – 276
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4)
  • крилаті ракети s ‒ 749
  • кораблі /катери ‒ 17
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4889 (+12)
  • спеціальна техніка ‒ 190.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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