Росія втратила у війні проти України понад 117 тисяч своїх військових – Генштаб

Росія втратила у війні проти України близько 117 770 своїх військових, повідомив вранці 18 січня Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу загинули 820 російських військових, йдеться в повідомленні.
Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:
- танки ‒ 3130 (дев’ять за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 6225 (+10)
- артилерійські системи – 2108 (+4)
- РСЗВ – 442 (+1)
- засоби ППО ‒ 220
- літаки – 287 (+1)
- гелікоптери – 276
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4)
- крилаті ракети s ‒ 749
- кораблі /катери ‒ 17
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4889 (+12)
- спеціальна техніка ‒ 190.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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