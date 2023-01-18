Росія втратила у війні проти України понад 117 тисяч своїх військових – Генштаб

Росія втратила у війні проти України близько 117 770 своїх військових, повідомив вранці 18 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу загинули 820 російських військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3130 (дев’ять за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6225 (+10)

артилерійські системи – 2108 (+4)

РСЗВ – 442 (+1)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 287 (+1)

гелікоптери – 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4)

крилаті ракети s ‒ 749

кораблі /катери ‒ 17

автомобільна техніка й автоцистерни – 4889 (+12)

спеціальна техніка ‒ 190.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.