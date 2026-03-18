Росія атакувала енергооб’єкт біля Нововолинська, мер повідомив про знеструмлення

Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру на Волині, повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус 18 березня.

За його даними, в частині Нововолинської громади зникло світло, виникли перебої з водопостачанням.

«Ворог вкотре атакував енергооб’єкт біля Нововолинської громади. Пошкодження дуже серйозні! На об’єкті триває пожежа. Відповідні служби працюють на місці влучання», – заявив він.

Карпус додав, що для забезпечення водопостачання запускають генератори, частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. У місті розгорнули чотири пункти незламності.





У Волинській області оголошували повітряну тривогу увечері 18 березня. Голова регіону Роман Романюк згодом заявив, що Волинь зазнала атаки дронів типу «Шахед», постраждав обʼєкт критичної інфраструктури.

«Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області. Станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів. Всі відповідні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків», – додав Романюк.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року. Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.



