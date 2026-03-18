«Укренерго» запроваджує погодинні й аварійні вимкнення світла через «складну ситуацію» в енергосистемі

«Укренерго» повідомляє, що через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) і графіки погодинних відключень.

В окремих областях зараз діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, наголосили у компанії.

«Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій і зниження температури повітря», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в компанії повідомили, що внаслідок російських дронових атак на енергооб’єкти й обстрілів у прифронтових регіонах на ранок 18 березня були нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Миколаївській і Чернігівській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові вночі проти 18 березня атакували Україну 147 ударними безпілотниками, понад 70 із яких – дрони «Шахед». 128 безпілотників знешкодили сили ППО. За словами військових, зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.