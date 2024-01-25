Росія перекинула пошкоджений ВДК «Оленьогірський гірник» до окупованого Севастополя – Плетенчук

Російські сили перекинули пошкоджений великий десантний корабель «Оленьогірський гірник» до анексованого Севастополя, стверджує спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі українського телемарафону 25 січня.

За його словами, зважаючи на все, корабель перекинули туди для ремонтних робіт.

«Він після отриманих минулого сезону пошкоджень перебуває в ремонті. Найімовірніше, саме з цією метою з Новоросійська його туди притягли. Тому чекати від нього якихось чергових подвигів не варто», – вважає Плетенчук.

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Речник ВМС також додав, що через суттєві пошкодження цей корабель навряд чи можна буде побачити за виконанням бойових завдань у найближчій перспективі.

У серпні 2023 року джерела в Служби безпеки України повідомили Радіо Свобода, що спецслужба провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край Росії), внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».

Співрозмовник Радіо Свобода поширив відео, на якому видно корабель (ймовірно, «Оленьогірський гірник»). Камера розміщена на носії, який наближається до корабля, відео обривається в момент зіткнення.