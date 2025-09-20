ОВА: від початку дня російські FPV-дрони поранили двох цивільних на Запоріжжі

Російська армія вдарила безпілотником по Запорізькому району, поранивши 60-річного чоловіка – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни ударили fpv по Малокатеринівці – дрон влучив поруч з приватним будинком. Поранено місцевого мешканця. Йому надається необхідна допомога», – заявив він.

Раніше очільник області повідомив про поранення 87-річної жінки через атаку FPV-дрона на Приморське Василівського району:

«Будинок пошкоджений. Жінка отримує усю необхідну допомогу».

За даними ОВА, протягом попередньої доби внаслідок російських атак загинули троє людей у Василівському та Пологівському районах.

Загалом за попередню добу влада Запоріжжя зафіксувала 521 удар по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 30 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, господарчих споруд і автомобілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



