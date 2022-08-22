Російські війська намагалися наступати біля Новомихайлівки, зазнали втрат і відійшли – Генштаб

Російські війська на Донеччині зосередилися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 22 серпня.

«На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли», – йдеться в зведенні.

Крім того, армія Російської Федерації вела штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого на Бахмутському напрямку. Штаб також повідомляє про бої в районі Времівки та Великої Новосілки на Донеччині, що розташовані неподалік від межі з Запорізькою областю.

Також російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні. Ситуація на півночі суттєво не змінилася, білоруська армія продовжує посилювати охорону кордону. Штаб застерігає, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі.

Читайте також: ЗСУ «корегує ремонтні роботи», які Росія здійснює на пошкоджених мостах півдня України – Гуменюк

«На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки», – повідомляє командування.

На півдні російська армія намагається поповнити втрати та утримати зайняті позиції.