Російські війська понесли найбільші втрати за добу на Донецькому напрямку – ЗСУ

Російська армія втратила близько 200 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 серпня.
«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – повідомляє командування.
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Відтак, за оцінкою Генштабу, російські війська втратили 44 300 осіб у ході повномасштабного вторгнення в Україну.
Українське командування також повідомило про втрату російської техніки за добу:
- 3 танки
- 17 бойових броньованих машин
- 17 артилерійських систем
- 2 реактивні системи залпового вогню
- 1 літак
- 1 гелікоптер
- 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня
- 7 автомобілів
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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