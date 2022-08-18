Російські війська понесли найбільші втрати за добу на Донецькому напрямку – ЗСУ

Російська армія втратила близько 200 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 серпня.

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – повідомляє командування.

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Відтак, за оцінкою Генштабу, російські війська втратили 44 300 осіб у ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Українське командування також повідомило про втрату російської техніки за добу:

3 танки

17 бойових броньованих машин

17 артилерійських систем

2 реактивні системи залпового вогню

1 літак

1 гелікоптер

1 безпілотник оперативно-тактичного рівня

7 автомобілів

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.