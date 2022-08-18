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Російські війська понесли найбільші втрати за добу на Донецькому напрямку – ЗСУ

Снаряди для гаубиці M777, яку використовують Збройні сили України, липень 2022 року

Російська армія втратила близько 200 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 серпня.

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – повідомляє командування.

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Відтак, за оцінкою Генштабу, російські війська втратили 44 300 осіб у ході повномасштабного вторгнення в Україну.

Українське командування також повідомило про втрату російської техніки за добу:

  • 3 танки
  • 17 бойових броньованих машин
  • 17 артилерійських систем
  • 2 реактивні системи залпового вогню
  • 1 літак
  • 1 гелікоптер
  • 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня
  • 7 автомобілів

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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