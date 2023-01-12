Російські війська втратили понад 400 військових за добу – Генштаб

Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 113 990 військових, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 січня.

За останню добу, за даними командування, російські війська втратили 430 людей. Також втрати в техніці за добу склали:

4 артилерійські системи (загалом 2 082)

1 засіб протиповітряної оборони (218)

1 гелікоптер (276)

3 безпілотники оперативно-тактичного рівня (1865)

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України прозвітував про 20 ударів по районах зосередження російських військ напередодні, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.