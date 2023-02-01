Російські збройні сили втратили близько 920 військових за добу – ЗСУ

Російські війська втратили близько 920 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 лютого.

За оцінками українського командування, армія Росії втратила загалом близько 128 420 людей від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, російські війська втратили:

3 209 танків (+8 за добу)

6 382 бойових броньованих машин (+4)

2 207 артилерійських систем (+10)

458 реактивних систем залпового вогню (+4)

221 засіб протиповітряної оборони

293 літаки

284 гелікоптери

1 951 безпілотник оперативно-тактичного рівня

796 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 061 автомобіль та автоцистерну (+13)

200 одиниць спеціальної техніки

«Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.