Російські збройні сили втратили близько 920 військових за добу – ЗСУ

Російські війська втратили близько 920 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 лютого.
За оцінками українського командування, армія Росії втратила загалом близько 128 420 людей від початку повномасштабного вторгнення.
Крім того, російські війська втратили:
- 3 209 танків (+8 за добу)
- 6 382 бойових броньованих машин (+4)
- 2 207 артилерійських систем (+10)
- 458 реактивних систем залпового вогню (+4)
- 221 засіб протиповітряної оборони
- 293 літаки
- 284 гелікоптери
- 1 951 безпілотник оперативно-тактичного рівня
- 796 крилатих ракет
- 18 кораблів і катерів
- 5 061 автомобіль та автоцистерну (+13)
- 200 одиниць спеціальної техніки
«Дані уточнюються», – додає штаб.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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