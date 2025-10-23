Крим: російська влада анонсує «антитерористичне тренування» в Джанкойському районі

У селі Побєдне Джанкойського району Криму 24 жовтня буде частково перекрито рух через проведення російськими силовиками «антитерористичного тренування» – про це повідомила голова підконтрольної РФ адміністрації Джанкойського району Інна Федоренко, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії

«24 жовтня на території села Побєдне буде проведене групове тактико-спеціальне антитерористичне тренування. У зв’язку з цим рух наступними вулицями буде обмежено: Котвицького, Житомирська, Леніна, Перемоги та Першотравнева», – йдеться в повідомленні.

Як довго триватимуть навчання і що саме на них будуть відпрацьовувати, російська влада не уточнює.

У липні 2025 року Кримськотатарський ресурсний центр повідомляв, що за перше півріччя російські військові провели не менше 45 навчань. За аналогічний період 2024 року відбулося 68 навчань, у 2023 – 10, у 2022 – 20.

КРЦ зазначає, що хоча загальна кількість навчань у 2025 році дещо зменшилася порівняно з попереднім роком, така масштабна військова активність свідчить про системну мілітаризацію півострова.



