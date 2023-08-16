Росія назвала шведський завод у Луцьку військовою ціллю

Посольство Росії у Швеції виправдовує удар по заводу шведської компанії SKF у Луцьку вночі 15 серпня, називаючи підприємство легітимною військовою ціллю. У поширеному 16 серпня повідомленні дипломатичне представництво цитує заяву Міністерства оборони РФ про ураження «ключових підприємств військової промисловості київського режиму».

«Не вловлюєте звʼязку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для «Укроборонпрому». У шведській пресі про цей факт, природно, ані слова», – йдеться в коментарі.

За повідомленням компанії SKF, її завод у Луцьку виробляє конічні роликопідшипники, «насамперед для важкої цивільної автомобільної промисловості».

Унаслідок російської ракетної атаки вранці 15 серпня в Луцьку загинули троє людей, ще кілька були поранені, заявив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Російські війська вранці 15 серпня випустили по Україні щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них, повідомили Повітряні сили.

Раніше було відомо про постраждалих внаслідок атаки в Дніпрі, Львові та Луцьку.

Росія регулярно завдає ракетних ударів по українських містах. Водночас Москва продовжує заперечувати цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах в Україні.