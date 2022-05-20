Російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт на Одещині, загрози населенню немає – ОК «Південь»

Внаслідок влучання російської ракети в один з об’єктів інфраструктури Одещини 20 травня, спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники, повідомила Одеська міська рада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

«Загрози життю і здоров’ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає. Не піддавайтесь паніці. Довіряйте офіційним джерелам», – йдеться в повідомленні.

Подробиць влада не наводить, зокрема, не вказує, про який населений пункт і про який об’єкт йдеться.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в результаті ракетного удару на Одещині в одному з районів спостерігається запах аміаку, але це – не критично. «Влучили ракети. Запах аміаку. Там озеро невелике. Є запах. Але ДСНС доповідає, що все в порядку, що концентрація мінімальна і нічого страшного не буде», – зазначив він.

Якого саме населеного пункту Одещини це стосується, Віталій Кім також не уточнив.