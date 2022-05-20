Російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт на Одещині, загрози населенню немає – ОК «Південь»

Внаслідок влучання російської ракети в один з об’єктів інфраструктури Одещини 20 травня, спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники, повідомила Одеська міська рада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».
«Загрози життю і здоров’ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає. Не піддавайтесь паніці. Довіряйте офіційним джерелам», – йдеться в повідомленні.
Подробиць влада не наводить, зокрема, не вказує, про який населений пункт і про який об’єкт йдеться.
Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в результаті ракетного удару на Одещині в одному з районів спостерігається запах аміаку, але це – не критично. «Влучили ракети. Запах аміаку. Там озеро невелике. Є запах. Але ДСНС доповідає, що все в порядку, що концентрація мінімальна і нічого страшного не буде», – зазначив він.
Якого саме населеного пункту Одещини це стосується, Віталій Кім також не уточнив.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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