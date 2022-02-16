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Розслідування «підготовки держперевороту» триває – СБУ

29 листопада 2021 року пресслужба Служби безпеки України повідомила, що Головне слідче управління СБУ розслідує ймовірну спробу державного перевороту

Служба безпеки України продовжує розслідувати ймовірну підготовку до державного перевороту, йдеться у відповіді відомства на запит Радіо Свобода.

«Слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади», – йдеться у відповіді.

В рамках розслідування здійснюються «всі перебачені законом заходи, проводяться слідчі (розшукові) дії». Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на відсутність дозволу слідчого або прокурора розголошувати запитувану інформацію.

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Запит Радіо Свобода стосувався того, на якому етапі перебуває розслідування і чи здійснювалися в його межах процесуальні дії.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

29 листопада 2021 року пресслужба Служби безпеки України повідомила, що Головне слідче управління СБУ розслідує ймовірну спробу державного перевороту.

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Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».

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