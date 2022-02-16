Розслідування «підготовки держперевороту» триває – СБУ

Служба безпеки України продовжує розслідувати ймовірну підготовку до державного перевороту, йдеться у відповіді відомства на запит Радіо Свобода.

«Слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади», – йдеться у відповіді.

В рамках розслідування здійснюються «всі перебачені законом заходи, проводяться слідчі (розшукові) дії». Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на відсутність дозволу слідчого або прокурора розголошувати запитувану інформацію.

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Запит Радіо Свобода стосувався того, на якому етапі перебуває розслідування і чи здійснювалися в його межах процесуальні дії.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

29 листопада 2021 року пресслужба Служби безпеки України повідомила, що Головне слідче управління СБУ розслідує ймовірну спробу державного перевороту.

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Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».