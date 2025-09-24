Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Як пишуть російські медіа, зустріч тривала близько години.

Марко Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив заклик президента США припинити вбивства.

«Секретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни», – заявив перший заступник речника Держдепу Томмі Піготту.

Російська сторона про результати цієї зустрічі наразі не повідомляє.

Рубіо й Лавров вже неодноразово проводили зустрічі, вони також підтримують регулярні телефонні контакти.

Напередодні президент США Дональд Трамп в опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку пості в соцмережі Truth Social, зокрема, засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її «паперовим тигром» і зазначив, що за підтримки ЄС Україні, можливо, вдасться відвоювати у Росії свої території «і навіть піти далі». Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України.

При цьому поки немає ознак того, що заява супроводжуватиметься зміною політики США щодо Росії, зокрема про рішення запровадити нові жорсткі санкції проти Москви, яких домагається президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня, президент США не оголошував.

У Кремлі назвали помилковою тезу Трампа про те, що Україна може відвоювати окуповані Росією території.



