У СБУ назвали російського командира, який наказав розстріляти цивільних у Куп’янську

Служба безпеки України заявляє, що ідентифікувала особу російського військового, який, за даними СБУ, причетний до розстрілу трьох цивільних жителів Куп’янська 2 жовтня цього року.

У Службі безпеки зазначили, що йдеться про громадянина РФ Андрія Сиротюка – командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ.

«За матеріалами справи, щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання і під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Тоді рашисти майже впритул розстріляли двох чоловіків і жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що розслідують справу за статтею Кримінального кодексу України про «воєнні злочини, які спричинили загибель людей». Документи і докази в цій справі планують передати до Міжнародного кримінального суду, кажуть у спецслужбі.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 8 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зареєстровано 191 763 злочини агресії і воєнні злочини російських сил.