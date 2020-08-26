«Європейська солідарність»: підозрюваний у підпалі авто «Схем» ніколи не працював у газеті БПП

Підозрюваний у підпалі авто програми журналістських розслідувань «Схеми» ніколи не працював у партійній газеті «Блоку Петра Порошенка», йдеться в заяві партії «Європейська солідарність», яке є в розпорядженні Радіо Свобода.

«Російська пропаганда не здатна вигадати нічого нового. Оприлюднене саме [Андрій] Портновим прострочене «посвідчення» позаштатного кореспондента газети, яка давно не видається, і де такий працівник ніколи не працював, стало ще однією «візиткою Яроша», – повідомили в «Європейській солідарності».

У партії подякували поліції за проведене розслідування.

«Бо всі, хто перешкоджає журналістській діяльності, чи то палії автомобіля редакції програми «Схеми», чи функціонери ДБР, які намагаються арештувати опозиційний канал «Прямий», – усі мають нести відповідальність перед законом. А «Європейська солідарність» послідовно підтримує свободу слова, у тому числі свободу критикувати владу», – зазначили в партії.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція вранці 26 серпня затримала підозрюваного у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми». За його словами, це мешканець Луганщини. Пізніше міністр заявив, що затриманих двоє. Ще двох підозрюваних мають оголосити в розшук.

Після затримання Андрій Портнов опублікував фотографію посвідчення, яке нібито знайшли під час обшуку у справі підпалу автівки «Схем». Це була прострочена прескарта позаштатного кореспондента партійної газети «Солідарність. Блок Петра Порошенка».

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Поліція через підпал автомобіля розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент.

Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка українських політиків та дипломатів, зокрема посольства США в Україні.