Канцлер Німеччини закликав Путіна зупинити війну і «безглузді вбивства» в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України.

«Зупиніть цю війну, припиніть безглузді вбивства, виведіть свої війська з України», – сказав він 2 травня після зустрічі в Берліні з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Шольц також наголосив, що Путін не побачить зняття санкцій без досягнення мирної угоди з Україною.

«Ми погоджуємося з тим, що кордони не можна змінювати силою», – сказав канцлер.

Зі свого боку, Моді сказав, що діалог – це єдиний шлях до врегулювання ситуації.

«Ми віримо, що в цій війні не буде переможця, всі програють. Ми – за мир», – сказав Моді, який не став відповідати на запитання, зачитавши підготовлені заяви.

Моді, уряд якого закуповує більшу частину своєї військової техніки в Росії, раніше закликав до припинення вогню, але не піддався на заклики Заходу засудити дії Кремля.