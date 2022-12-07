США: комітет підтримав резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, далі розгляд у Сенаті

Комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, повідомляє Голос Америки.

Тепер документ винесуть на голосування у Сенаті. Наразі дата розгляду документа не визначена.

«Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера», – пояснили в коментарі для «Голосу Америки» у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.

«Путін своїми діями і словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета – знищити існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпіні та Київській області… Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання», – йдеться в офіційній заяві сенатора-республіканця Джима Ріша.

Сенатор-демократ Бен Кардін додає, що злочини проти українського народу «суперечать численним міжнародним конвенціям, і можуть бути підсумовані лише як геноцид».

У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні називають беззмістовними.

Як стверджує Андрій Костін, Офіс генпрокурора зафіксував вже понад 300 фактів геноциду з боку РФ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська атакують об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони завдають масованих ударів по українських об'єктах енергетики.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».