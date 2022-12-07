США: комітет підтримав резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, далі розгляд у Сенаті

Комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу, повідомляє Голос Америки.
Тепер документ винесуть на голосування у Сенаті. Наразі дата розгляду документа не визначена.
«Надалі це залежить від лідера демократичної більшості в Сенаті, сенатора Чака Шумера», – пояснили в коментарі для «Голосу Америки» у прес-центрі співавтора резолюції, сенатора Джима Ріша.
«Путін своїми діями і словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета – знищити існування українського народу. Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпіні та Київській області… Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання», – йдеться в офіційній заяві сенатора-республіканця Джима Ріша.
Сенатор-демократ Бен Кардін додає, що злочини проти українського народу «суперечать численним міжнародним конвенціям, і можуть бути підсумовані лише як геноцид».
У Росії заяви західних лідерів про скоєння геноциду в Україні називають беззмістовними.
Як стверджує Андрій Костін, Офіс генпрокурора зафіксував вже понад 300 фактів геноциду з боку РФ.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська атакують об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони завдають масованих ударів по українських об'єктах енергетики.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».
Геноцид і його ознаки у діях Росії проти України
Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники.
А саме:
- оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
- публічні заклики до знищення українців;
- цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я України з метою позбавити людей електроенергії, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших засобів для життя;
- переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
- винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
- запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
- депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
- вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.
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