Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 8 жовтня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж доби втрат з боку ЗСУ не було.

Представники бойовиків незаконного збройного угруповання ДНР заявили у СЦКК, що українські військові обстріляли з мінометів Докучаївськ.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.