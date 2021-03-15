Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 15 березня, бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а неподалік селища Гнутове – з ручного протитанкового гранатомета. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у передмісті Південного бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У штабі заявили, що бойових втрат серед українських військових немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.