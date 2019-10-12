Протягом минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів жоден військовий зі складу Об’єднаних сил не постраждав.
«Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню», – заявили у штабі.
У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про обстріл українськими військовими Комінтерново.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ