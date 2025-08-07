Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 119 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, на Покровському напрямку від початку доби противник 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового. Українські захисники стримують натиск противника, бої досі тривають.



Також інтенсивні бої тривають на Лиманському напрямку – тут Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають.

Війська РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.