У Сінгапурі на запит США затримали громадянина Росії – його підозрюють у кібершахрайстві

У Сінгапурі затримали громадянина Росії, щодо якого в Сполучених Штатах висунули звинувачення в кібершахрайстві – про це спершу повідомили сінгапурські та російські медіа 3 жовтня. Ймовірно, затриманий має стосунок до мережі щодо обходу санкцій.

Затримання згодом підтвердили у Міністерстві закордонних справ Росії. Не називаючи імені затриманого, там підтвердили, що 3 жовтня поліція Сінгапуру «здійснила затримання громадянина Російської Федерації за звинуваченням у порушенні американського законодавства у сфері боротьби з кібершахрайством з метою його подальшої екстрадиції до США».

У російському посольстві заявили, що передали оточенню затриманого інформацію про адвокатів і тримають питання «на оперативному контролі».





За даними російського видання Baza, затриманий – бізнесмен Алекс Кано (Олександр Ласкін), який раніше видавав журнал «Російський Сінгапур» та керував низкою компаній. Як стверджує Baza, 2024 року його дружина потрапила в Сінгапурі під кримінальне переслідування, після чого його рахунки в банках країни були заблоковані. Офіційно ім’я затриманого не повідомлялося.

На початку вересня видання Eu Reporter публікувало розслідування про Олексія Кано, в якому стверджувалося, що після 2014 року він офіційно змінив ім’я та перестав згадувати про свій зв’язок із Росією. Видання підозрює його у зв’язках із російською державою. Стверджується, що він має сінгапурський паспорт.

Сінгапурська компанія Alexsong Pte Ltd у березні 2022 року була включена до санкційного списку США. Міністерство фінансів США вказало, що ця компанія надавала фінансові послуги, допомагаючи обходити санкції російської мережі «Сернія», ймовірно, пов’язаної з ФСБ. Через цю мережу в Росію постачали продукція військового призначення. EU Reporter стверджує, що Кано був бенефіціаром сінгапурської компанії, що потрапила під санкції.

Влада США наразі не коментувала повідомлення про його затримання та можливу екстрадицію.











