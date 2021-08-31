Російська податкова змінила дані дружини Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції – «Схеми»

Офіційний сайт Федеральної податкової служби Росії вказує, що паспорт та ідентифікаційний номер, які належали цивільній дружині народного депутата від «ОПЗЖ» Тараса Козака Наталії Лавренюк, тепер належать особі на ім'я Світлана Жучкова. Жучковій «перейшли» й інші персональні дані Лавренюк, яка потрапила під дію українських санкцій разом з чоловіком-депутатом.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

На Наталію Лавренюк оформлена значна кількість нерухомості та бізнесу, зокрема квартира у Москві вартістю 13 мільйонів доларів, та частка у нафтовому бізнесі в РФ, діяльність якого лягла в основу санкцій України. Журналісти звернули увагу, що тепер онлайн-форма Федеральної податкової для перевірки ідентифікаційних номерів громадян РФ вказує, що ідентифікаційний номер цивільної дружини Тараса Козака, її російський паспорт та зазначені у ньому персональні дані належать Світлані Петрівні Жучковій.

При цьому ще станом на лютий 2021 року цей же ресурс вказував, що ці ж документи належать Наталії Миколаївні Лавренюк, 26.02.1975 року народження.

Журналісти звернулися через соцмережі до Наталії Лавренюк із проханням прокоментувати такі зміни, однак відповіді не отримали.

Разом із тим, зміни ПІБ Наталії Лавренюк у російських реєстрах відображаються не всюди, відзначають журналісти. Наприклад, у реєстрі юридичних осіб Росії зазначений ідентифікаційний номер і далі закріплений за Наталією Лавренюк (принаймні у витягу на компанію «НЗНП Трейд», де вона володіє часткою 25%).

Наталія Лавренюк – цивільна дружина народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, яку він не декларує. Вона має громадянства двох країн – України та Росії.

Щодо Наталії Лавренюк, а також Віктора Медведчука та Оксани Марченко були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони України через діяльність російського «Новошахтинського нафтопереробного заводу» (АО «НЗНП»).

АО «НЗНП» – колишній спільний нафтовий бізнес у Росії подружжя Тараса Козака і Наталії Лавренюк з подружжям Оксани Марченко та Віктора Медведчука. За версією РНБО підприємство нібито постачало нафтопродукти в ОРДЛО, хоча менеджмент заводу це заперечує.

У спільному розслідуванні «Схем» і OCCRP «Російські гроші. Українська політика» журналісти встановили, що саме Оксана Марченко і Наталія Лавренюк у лютому 2014 року, під час захоплення Криму, за безцінь купили «Новошахтинський нафтопереробний завод» у Росії.

«НЗНП» у період з лютого 2014 по квітень 2021 року забезпечив родинам Віктора Медведчука і Тараса Козака дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів. Продукція «Новошахтинського нафтопереробного заводу», попри суворі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачалася у порт Г’юстона для американської корпорації Exxonmobil.

Як з’ясовували «Схеми» Наталія Лавренюк володіє численим нерухомим майном. Зокрема Наталія Лавренюк має квартиру у Москві вартістю 13 мільйонів доларів в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.