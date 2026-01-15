Антикорупційна прокуратура взялася за очільника СБУ на Полтавщині після розслідування «Схем» про його статки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить перевірку фактів, оприлюднених в розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти розповіли про статки родини очільника Управління СБУ в Полтавській області Костянтина Семенюка та підозрілі обставини їхнього набуття. Йдеться про люксові автомобілі Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаменти площею 120 квадратних метрів в Чернівцях та частку в комплексі відпочинку в Буковинських Карпатах.

«Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою вживаються заходи для перевірки обставин, викладених у вказаному журналістському розслідуванні, з метою виявлення можливих необґрунтованих активів», – повідомили в САП у відповіді на запит редакції.

Як встановили журналісти, майно, оформлене на батьків дружини Костянтина Семенюка, родина придбала у період, коли він обіймав керівні посади в Службі безпеки України, зокрема, посаду керівника відділу контррозвідувального захисту інтересів держави в Чернівецькому СБУ та під час роботи заступником голови Вінницького управління СБУ. «Схеми» знайшли докази, що щонайменше частиною цього майна – Audi Q8 та апартаментами в Чернівцях – користується сам Семенюк із дружиною.

У коментарі «Схемам» пресслужба СБУ та члени родини Семенюка повідомили, що майно було набуте за рахунок батьків його дружини, адже теща десятиліттями працювала на заробітках в Італії та Ізраїлі.

При цьому у розслідуванні журналісти звернули увагу на підозрілі збіги при купівлі майна – продавцем Audi Q8 за суттєво заниженою вартістю виявився фігурант розслідування саме того управління СБУ, в якому на керівній посаді працював Семенюк, а продавцем апартаментів бізнес-класу за двічі нижчою, ніж ринкова, ціною виявився батько фігуранта розслідування чернівецької податкової, в якій тривалий час податковим інспектором працювала дружина Семенюка. Також тесть за безцінь придбав частку в туристичному комплексі відпочинку в Карпатах, реальна ринкова вартість якого значно перевищує його власні офіційні доходи. Він же у 2023 році придбав автомобіль Mercedes ринковою вартістю 75 тисяч доларів (близько трьох мільйонів гривень).



Президент України Володимир Зеленський призначив Семенюка керівником управління Полтавського СБУ 7 серпня 2025 року. До цього він понад рік виконував обов’язки голови цього ж управління. Свою кар’єру Семенюк розпочинав у Чернівецькій області з посади оперуповноваженого.