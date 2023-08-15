Влада: у Смілі через удар РФ 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб

У Смілі на Черкащині через російський ракетний удар 12 тисяч людей залишаються без води, ремонтні роботи орієнтовно триватимуть 4-5 діб, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



За його словами, у місті триває ліквідація наслідків російських атак.

«Нині наше головне завдання – відновити подання води на місто. Ремонтні роботи вже тривають. Орієнтовно це займе 4-5 діб. Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили», – написав він у телеграмі.



Ігор Табурець нагадав, що вдосвіта 15 серпнядві російські ракети поцілили по територіях цивільних об’єктів: підприємства з виробництва кераміки та лікарні. Ніхто не постраждав. Внаслідок російського удару пошкоджені будівлі, уражені мережі водо- і теплопостачання.

Рано-вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули. У Дніпрі – двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині залишилося частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.