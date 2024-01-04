ГУР заявляє про спалення літака Су-34 на російському аеродромі в Челябінську

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч на 4 січня на російському аеродромі «Шаґол» (місто Челябінськ) згорів тактичний бомбардувальник Су-34.

«Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил ЗС РФ. Причини займання літака уточнюються», – не заявляючи прямо про причетність своїх співробітників до інциденту.

Челябінськ – російський обласний центр на Уралі, розташований приблизно за дві тисячі кілометрів від кордонів України.

Су-34 – один із найсучасніших російських військових літаків, винищувач-бомбардувальник, який серійно виробляється з 2008 року, а експлуатується з 2014-го. Станом на 2022 рік було вироблено 147 таких літаків.