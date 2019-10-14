США: Спікерка Палати представників підтримує санкції проти Туреччини за дії в Сирії – сенатор

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підтримує запровадження санкцій проти Туреччини за її операцію проти курдів у Сирії, заявив сенатор-республіканець, голова Юридичного комітету Сенату Лінді Грем. Про це він повідомив 14 жовтня з посиланням на свою розмову з Пелосі.

«Щойно говорив зі спікеркою Пелосі щодо дій Конгресу з приводу вторгнення Туреччини до Сирії. Спікерка підтримує двопартійні санкції проти турецьких безчинств у Сирії. Вона також вважає, що ми повинні підтримати курдських союзників та занепокоєна відновленням діяльності «ІД», – написав він, маючи на увазі екстремістську організацію «Ісламська держава».

Сама Пелосі поки що не коментувала інформацію публічно.

Як зазначає інформаційне агентство Reuters, Ліндсі Грем, хоча й підтримує президента Дональда Трампа, є водночас послідовним критиком його рішення вивести американські війська з Сирії.

Ненсі Пелосі, своєю чергою, є представницею Демократичної партії і нещодавно оголосила про початок процедури імпічменту президента Трампа.

9 жовтня почався наступ Туреччини на прикордонні регіони Сирії, контрольовані курдським ополчення.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

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Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

За даними ООН, понад 130 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання через бої навколо міст Рас-аль-Айн і Тель-Аб’яд на північному сході Сирії, де Туреччина почала наступ на сили місцевих курдів.

Курдські сили, як союзник США в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом у спину».

Вашингтон заявив, що готує санкції проти Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше заявив, що якщо ці санкції підтримає Євросоюз, він відкриє кордон і пустить до Європи близько трьох мільйонів сирійських біженців.