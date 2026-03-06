США й Південна Корея обговорюють передислокацію Patriot на тлі війни з Іраном

Південна Корея і Сполучені Штати Америки обговорюють питання передислокації деяких американських систем протиракетної оборони Patriot, що зараз розміщені в Південній Кореї, для підтримки операцій у війні з Іраном, заявив південнокорейський міністр закордонних справ Чо Хьон.

Переговори відбулися після повідомлень у ЗМІ про те, що деякі підрозділи Patriot нещодавно були переміщені на авіабазу Осан з інших локацій у Південній Кореї.

Обговорення відбуваються на тлі перегляду Вашингтоном розгортання озброєнь під час війни з Іраном.

Потенційна зміна привернула увагу в Південній Кореї, оскільки батареї Patriot допомагають захищатися від північнокорейських ракетних загроз.

Офіційні особи наголосили, що будь-яке рішення враховуватиме необхідність підтримки оборонної готовності півострова.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у компромісах з Іраном, єдиний варіант – це капітуляція Тегерана.

Раніше президент США закликав військових, поліцію та Корпусу вартових ісламської революції Ірану скласти зброю, пообіцявши «повний імунітет», якщо вони припинять підтримку правлячого клерикального режиму країни.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого, що привела до загибелі іранських керівників, зокрема верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю і по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.

Трамп раніше заявив, що США мають у своєму розпорядженні ресурси для «вічної війни», і додав, що вести переговори з Іраном уже надто пізно. Радник верховного лідера Ірану Мохаммад Мохбер також заявив, що Тегеран готовий продовжувати війну зі США та Ізраїлем «скільки завгодно».