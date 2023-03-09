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У Білому домі відреагували на російський ракетний обстріл України

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська застосували проти України 84 ракети різного базування.

Білий дім назвав останню російську ракетну атаку по цивільній інфраструктурі в Україні «жорстокою» і «невиправданою».

«Дуже жахливо бачити ці жорстокі, невиправдані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні», – сказала перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон, повідомляє AFP.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей/У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Російський масований обстріл України 9 березня, у день народження Тараса Шевченка
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Російський масований обстріл України 9 березня, у день народження Тараса Шевченка

9 березня Росія завдала нового масштабного обстрілу України, спричинивши численні відключення електроенергії по всій країні та припинення електропостачання Запорізької атомної електростанції. Влада повідомила, що є жертви

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