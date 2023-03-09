У Білому домі відреагували на російський ракетний обстріл України

Білий дім назвав останню російську ракетну атаку по цивільній інфраструктурі в Україні «жорстокою» і «невиправданою».



«Дуже жахливо бачити ці жорстокі, невиправдані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні», – сказала перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон, повідомляє AFP.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей/У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.