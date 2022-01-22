США та Канада обговорили розвиток ситуації в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільниця МЗС Канади Мелані Джолі напередодні обговорили розвиток ситуації в Україні. Про це мовиться на сайті Державного департаменту США, інформує Українська служба «Голосу Америки».

Сторони обговорили «спільну стурбованість щодо загрози, яку Росія становить для України, та спроби заохотити Росію віддати перевагу дипломатії та деескалації».

«Держсекретар Блінкен наголосив на непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та нашій готовності до координації, аби запровадити щодо Росії серйозні наслідки та серйозну економічну ціну за подальшу агресію проти України», – повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Росія відкидає заяви про її можливе подальше вторгнення в Україну.

«Усі ці інсинуації спрямовані на одне: обґрунтувати, підготувати підґрунтя для активізації військового освоєння України країнами НАТО», – заявив раніше цього тижня глава російської місії в ОБСЄ Олександр Лукашевич.

Він також висловив стурбованість «даними про перекидання в Україну контингенту канадських військових сил спецоперацій та про підготовку до ухвалення рішення щодо відправлення в Україну нових озброєнь».

З осені минулого року почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати альянс на схід. Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них.

У НАТО заявили, що альянс готовий до переговорів із Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати, в які союзи вступати.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.