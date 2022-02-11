В Україну доправили ще 130 тонн військової допомоги зі США – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ще два літаки з військовою допомогою США прибули до України ввечері 10 лютого.

«Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів зі США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета й інша оборонна амуніція для Збройних сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн», – написав Резніков у фейсбуці.

Загалом, за словами міністра, на сьогодні Україна отримала 15 літаків із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки загальною вагою понад 1200 тонн.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.