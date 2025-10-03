Суд передав АРМА 15 мільйонів гривень колишнього народного депутата

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора про передачу Національному агентству з розшуку та менеджменту активів в управління понад 15 мільйонів гривень – про це повідомили Державне бюро розслідувань та ОГП 3 жовтня.

«Ці кошти були вилучені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», – заявив Офіс генпрокурора.

Відомство посилається на дані досудового розслідування, за якими народний депутат України кількох скликань, «у тому числі від забороненої нині політичної партії», всупереч закону про статус народного депутата створив за кордоном мережу компаній та здійснював фактичне керівництво їхньою господарською діяльністю.

Читайте також: «Затоплені кар’єри»: мільярдні активи підсанкційного бізнесмена досі не працюють на користь держави

«У період 2011–2018 років він отримав понад 387 мільйонів гривень доходу, який підлягав оподаткуванню в Україні. Натомість він умисно приховав факт одержання коштів та не відобразив їх у власній податковій звітності, внаслідок чого до Державного бюджету України не сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір», – йдеться в повідомленні.

Судово-економічні експертизи встановили ухилення колишнього парламентаря від сплати податків в загальній сумі 71,4 мільйона гривень. Йому повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, яке «призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах».

Під час обшуків у колишнього депутата вилучили понад 340 тисяч доларів, 29,7 тисячі євро, 2 тисячі швейцарських франків та 87,4 тисяч гривень, що загалом за курсом Національного банку складає понад 15 мільйонів гривень. Суд наклав на них арешт.





ДБР уточнює, що власник активів – народний депутат I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.

Відомства не називають імені народного депутата, обставини вказують на народного депутата кількох скликань Володимира Макеєнка. У вересні ДБР повідомило йому про підозру в ухиленні від сплати податків.

У серпні 2023 року слідчі провели обшуки за місцем проживання та роботи колишнього Володимира Макєєнка. Слідчі дії відбувалися в офісних приміщеннях, які використовує сам ексдепутат і пов’язані з ним особи, а також у будинку політика.



