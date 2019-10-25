Підозрювану у викраденні дитини на Київщині взяли під домашній арешт

Ірпінський міський суд Київської області обрав запобіжний захід для підозрюваної у викраденні 3-місячного немовляти у Коцюбинському на Київщині. Як йдеться в повідомленні пресслужби суду, жінку взяли під домашній арешт на 60 днів.

«Прийнято рішення про застосування щодо підозрюваної громадянки Г. запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло у певний період доби із зобов’язанням носити електронний засіб контролю», – йдеться в повідомленні.

За рішенням суду, серед іншого, жінка має повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи і «утримуватися від спілкування з потерпілою та свідками».

23 жовтня в Коцюбинському невідома жінка викрала 3-місячне немовля в матері і повезла на авто в невідомому напрямку. Згодом поліція знайшла машину, а потім і саму дитину.