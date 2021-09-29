Суд у Харкові визнав незаконним рішення про перейменування проспекту Григоренка в Жукова, мерія готує скаргу

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова підтвердив рішення суду попередньої інстанції про незаконність і нечинність рішення міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка у Жукова. Як повідомили у міській раді, таке рішення суд ухвалив 28 вересня.

Апеляційний суд залишив без задоволення скаргу міської ради. Мерія оскаржувала рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним і нечинним згадане перейменування.

У міськраді заявили, що планують оскаржувати рішення і готують касаційну скаргу.

«У порушення норм чинного законодавства під час розгляду справи суд не надав можливості представникам Харківської міської ради надати пояснення в обсязі, достатньому для обґрунтування апеляційної скарги, неповно дослідив усі обставини у справі та не врахував аргументи та доводи представників міської ради щодо обставин, викладених у скарзі», – йдеться в повідомленні.

У мерії також заявили, що «на цей час не можна вважати остаточно вирішеним питання щодо статусу об’єкта топоніміки «проспект Маршала Жукова».

За даними міської ради, це пов’язано з тим, що Харківський окружний адміністративний суд у червні в іншій справі за позовом міськради визнав протиправним і нечинним пункт розпорядження голови Харківської ОДА від 17 травня 2016 року про перейменування проспекту Жукова у проспект Григоренка.

У мерії заявили, що згадане рішення суду є чинним, бо апеляційний розгляд справи ще триває.

Проспект Жукова у Харкові був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації.

Міськрада прагне повернути проспектові ім’я Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України.

Харківська міськрада вперше перейменовувала проспект Григоренка на Жукова в червні 2019 року. Суди першої та другої інстанції визнали рішення мерії незаконним восени 2019 року, а 11 лютого 2021 року Верховний суд України відхилив касаційну скаргу Харківської міської ради.

26 лютого 2020 року мерія Харкова вдруге перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Суди першої та другої інстанцій визнали рішення незаконним у червні 2020 року та лютому 2021-го відповідно.

10 червня цього року Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним і нечинним рішення Харківської міської ради про відновлення назви проспекту на честь маршала Жукова.