Суд у РФ засудив викладача бізнес-школи до 16 років ув’язнення за звинуваченням у роботі на ЗСУ

Другий Західний окружний воєнний суд у столиці РФ Москві засудили до 16 років суворого режиму у справі про теракт через атаку дронів у Курську викладача бізнес-школи Ельдара Марченка. Про це 12 серпня повідомили RusNews та «Медіазона».

Прокуратура просила засудити його до 19 років суворого режиму – майже максимального терміну за цією статтею.

Суд визнав Марченка винним у тому, що за завданням українських спецслужб він приїхав з Москви до Курська і «за допомогою смартфона» передав кураторам координати місцевого аеропорту. За версією обвинувачення, через дії чоловіка з території України до Курська прилетіли не менш як два безпілотники, які «не досягли своєї мети».

Одним із доказів провини Марченка співробітниця прокуратури назвала його притягнення до адміністративної відповідальності за участь у мітингах та «образливі коментарі на адресу президента».

Провину Ельдар Марченко не визнав. Його адвокатка Наталія Тихонова раніше подавала до Слідчого комітету заяву про застосування до нього катувань.