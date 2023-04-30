Велика Британія евакуювала з Судану понад дві тисячі людей

Влада Великої Британії евакуювала з Судану кілька тисяч своїх громадян, повідомив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в твітері в неділю, 30 квітня.

«Наразі уряд Великої Британії благополучно вивіз повітрям із Судану понад 2100 людей. Я пишаюся тим, що Британія очолила найбільшу і найтривалішу евакуацію серед усіх західних країн», – заявив він.

Міністр додав, що британський уряд продовжує домагатися «довгострокового припинення вогню в Судані та стабільного переходу до цивільного правління».

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, станом на 21 квітня через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 – поранені. Низка країн евакуювали своїх дипломатів із Судану.

Головне управління розвідки Міноборони також повідомило про евакуацію десятки українців та іноземців із Судану 25 квітня.

У суботу, 29 квітня, у Держдепі США розповіли, що також евакуювали з Судану понад дві сотні своїх громадян.