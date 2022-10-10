Біля Сватового російські війська підірвали мости – Генштаб ЗСУ

На Луганщині біля Сватового російські війська підірвали залізничний та автомобільний мостові переходи, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, також окупанти замінували місцевість в районі Берестового на Донеччині.



Напередодні у Генштабі повідомляли, що російські війська мінують мостові переходи, переправи та передмістя населених пунктів на Краматорському напрямку.

За минулу добу українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Українська авіація завдала по позиціях військ РФ 24 удари – підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника.

У Генштабі попереджають, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом минулої доби російські війська завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Через ці атаки противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.

5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок деокупації області. За його даними, ЗСУ вже звільнили сім населених пунктів Сватівського району області. Росія фактично підтвердила відступ своїх військ з цих населених пунктів.