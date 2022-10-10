Біля Сватового російські війська підірвали мости – Генштаб ЗСУ

На Луганщині біля Сватового російські війська підірвали залізничний та автомобільний мостові переходи, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, також окупанти замінували місцевість в районі Берестового на Донеччині.
Напередодні у Генштабі повідомляли, що російські війська мінують мостові переходи, переправи та передмістя населених пунктів на Краматорському напрямку.
За минулу добу українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.
Українська авіація завдала по позиціях військ РФ 24 удари – підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника.
У Генштабі попереджають, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом минулої доби російські війська завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Через ці атаки противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них – Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка.
5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про початок деокупації області. За його даними, ЗСУ вже звільнили сім населених пунктів Сватівського району області. Росія фактично підтвердила відступ своїх військ з цих населених пунктів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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