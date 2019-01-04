Дніпропетровщина: священики храму УПЦ (МП), які заявили про перехід в ПЦУ, звільнені з посад

Настоятель і клірики храму Свято-Покровського храму в селі Рубанівському Васильківського району Дніпропетровщини, де віряни заявили про перехід у Православну церкву України, звільнені з посад, повідомили 4 січня в Дніпропетровській єпархії УПЦ (МП).

За даними єпархії, з посад звільнені протоієрей Василь Пишний, священик Володимир Дерев’янко і священик Павло Тєпін «за ухилення у розкол, грубе порушення присяги священнослужителя, Постанови Собору єпископів УПЦ від 13 листопада 2018 року і рішень Священного Синоду УПЦ від 13 листопада та 7 грудня 2018 року». Йдеться також про те, що ці священики «заборонені у священнослужінні».

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Раніше в інформаційному відділі Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) заявили, що інформація про перехід Свято-Покровського храму УПЦ (Московського патріархату) в селі Рубанівському під юрисдикцію Православної церкви України «не відповідає дійсності» й «громада й надалі перебуває в юрисдикції Дніпропетровської єпархії УПЦ».

3 січня Радіо Свобода стало відомо, що віряни Свято-Покровського храму УПЦ (МП) в селі Рубанівському заявили про перехід під юрисдикцію Православної церкви України. Як зазначив священик Володимир Дерев’янко, настоятель церкви отець Василь Пишний після однієї зі служб виніс на розсуд вірян пропозицію про приєднання храму до ПЦУ, і ця пропозиція була підтримана шляхом голосування підняттям рук.

Громада вірян планує пройти перереєстрацію після 6 січня, тоді, коли Україна отримає томос.

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