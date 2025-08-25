Голова МЗС України відповів на заяви Лаврова щодо легітимності Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував голову російського МЗС Сергія Лаврова за його заяви щодо легітимності українського президента Володимира Зеленського.

«Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля», – цитує Сибігу пресслужба МЗС.

Лавров напередодні дав інтерв’ю американському телеканалу NBC, в якому, зокрема, заявив, що «Зеленський на даний момент не є» легітимним лідером України.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що кремлівські чиновники регулярно повторюють свою «давню і неправдиву» заяву про те, що нібито українська влада є нелегітимною, для того, щоб створити умови для маніпулювання переговорами про припинення вогню і для відмови від будь-яких майбутніх російсько-українських угод у час, який обере Росія.

В ISW наголошували, що будь-яка довгострокова мирна угода між Росією й Україною повинна містити чітке визнання Росією легітимності президента, уряду і Конституції України, а також суверенітету України.

Щодо інтерв’ю Лаврова NBC, то, як заявили в ISW, він використав його, щоб повторити «явну відмову Кремля» від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні. Аналітики вважають, що російський міністр, ймовірно, намагається вкинути виправдання РФ для неучасті в мирному процесі в американський інформаційний простір у спробі схилити політику США і громадську думку на користь Росії.