Сибіга та Рубіо зустрілися в Канаді: говорили про посилення оборони України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо в рамках зустрічі дипломатів «Групи семи» в Канаді. Про це обидві сторони повідомили 12 листопада.

За словами Сибіги, Україна цінує мирні зусилля президента США Дональда Трампа та «дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії».

«Ми мусимо продовжувати підвищувати вартість війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію зупинити війну», – заявив голова МЗС.





Він додав, що розповів Рубіо про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети України з посилення оборони та енергетичної стійкості.

Держсекретар США повідомив, що зустрівся із Сибігою, щоб «обговорити шляхи посилення оборони України та знайти шляхи припинення цього кривавого конфлікту»:

«Сполучені Штати залишаються непохитними в роботі з нашими партнерами, щоб заохотити Росію до дипломатії та прямої взаємодії з Україною для стійкого й тривалого миру».

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив інформацію газети Financial Times. Видання повідомляло, що переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа зірвалися після того, як МЗС Росії передав Держдепартаменту США список жорстких вимог Москви до умов миру в Україні.

За даними FT, меморандум, надісланий російським МЗС, містив вимоги усунути «корінні причини» конфлікту. Москва наполягала на територіальних поступках з боку Києва, скороченні Збройних сил України і гарантіях, що Україна не вступить до НАТО. Росія також вимагала контролю над усім Донбасом.

Після отримання меморандуму відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів Рубіо повідомив Трампу, що Москва не демонструє готовності до переговорів, писав FT. Одне з джерел видання зазначило, що президент США був «не вражений» позицією Росії.





