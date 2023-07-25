Сили ППО вночі 25 липня збили в Київській області всі російські безпілотники – голова ОВА

Тривога в Київській області вночі 25 липня тривала понад три з половиною години, сили протиповітряної оборони збили всі російські безпілотники, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає. За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні. В одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та травʼяного настилу. Пожежа була ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки», – повідомив Кравченко.

Росія регулярно обстрілює українські населені пункти, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.