Удар РФ по Тернополю: під завалами виявили тіла ще трьох людей, двоє з них – діти

У Тернополі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, під завалами будинку виявили тіла ще трьох людей – одного дорослого та двох дітей, повідомив міський голова Сергій Надал.



«На жаль, під завалами будинку на вулиці Стуса знайшли ще трьох загиблих: одного дорослого та двох дітей. Станом на зараз: загинула 31 особа (з них 6 дітей), травмовані: 94 особи (з них 18 дітей)», – напсиав він у телеграмі.



За його даними, ще 13 людей вважаються зниклими безвісти, рятувальні роботи продовжуються.

Унаслідок атаки РФ у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Раніше було відомо про 28 загиблих та 94 постраждалих через цю атаку.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.