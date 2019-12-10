Трамп прийме російського міністра Лаврова в Білому домі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 грудня у Вашингтоні проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та своїм колегою, держсекретарем Майком Помпео. Як ідеться в повідомленні неназваного високопосадовця американської адміністрації, зустріч відбудеться в Білому домі.

Дискусії з Лавровим Трамп проведе на тлі розслідування щодо імпічменту. Президент США домагається поліпшення відносин із Москвою в час, коли американські законодавці наполягають, щоб його адміністрація мала більш рішучу позицію щодо Кремля.

Як повідомив Держдепартамент США 9 грудня, Помпео і Лавров «обговорюватимуть широке коло регіональних та двосторонніх питань». Очікується, що дипломати обговорять ситуацію навколо України, Сирії, контролю над озброєнням та інші питання, пов’язані з напруженими відносинами між США та Росією.

Лавров був учасником російської делегації на переговорах у Парижі 9 грудня, де лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх». Також керівники держав «нормандського формату» підтримали повне припинення вогню на Донбасі як частину зусиль із завершення збройного конфлікту, який із квітня 2014 року забрав понад 13 тисяч життів.

Помпео та Лавров впродовж останнього року зустрічалися кілька разів і періодично спілкувалися по телефону.

Лавров і тодішній посол Росії у Вашингтоні Сергій Кисляк зустрічалися в Білому домі з президентом Дональдом Трампом у травні 2017 року, перш ніж Помпео обійняв посаду держсекретаря.