В Україні оголошено машстабну повітряну тривогу

По всій території України о 13.44 вівторка, 28 листопада, оголошено повітряну тривогу, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські війська вранці у вівторок атакували Хмельницьку область. Унаслідок збиття ударного повітряного об’єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району, розповіли в ОВА.

Раніше, 28 листопада, близько 9-ї ранку російські війська завдали ракетного удару по підприємству в одному з районів Запоріжжя. Сталося це, за повідомленнями, під час повітряної тривоги. Влада казала, що може йтися про запуск «Іскандера». За попередніми даними, легких поранень зазнала одна людина.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні, і застосовує проти мирних громадян різні види озброєння.