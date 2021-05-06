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06 травня 2021, Київ 13:53
Новини | Міжнародні

Ветерани в Туркменистані оплатять собі подарунки до 9 травня від імені президента

Вшанування ветеранів Другої світової війни в Туркменистані, 2018 рік

Влада в Туркменистані зобов’язала ветеранів Другої світової війни і тилу здати гроші на подарунки самим собі. Подарунки будуть вручені їм від імені президента країни Гурбангули Бердимухамедова, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, гроші у ветеранів-тиловиків зібрали в Фарапському етрапі (районі) Лебапського велаяту (області) на сході країни. Практика збору коштів триває другий рік поспіль. Офіційна мета збору не називається.

Дані про чисельність ветеранів, які живуть у Туркменистані, недоступні, зазначає Радіо Азатлик. Статус «ветеранів Великої Вітчизняної війни і тилу» в країні зафіксовано в місцевому законодавстві. Правила передбачають, що майже ніхто з ветеранів тилу не може бути молодшим за 90 років, війни – молодшим за 94.

При цьому анонімні джерела стверджують, що подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних коштів, бо половину внеску влада утримує на інші потреби, які саме – не уточнюють. А в 2020 році ветерани були змушені оплачувати зі своєї кишені державні нагороди.

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