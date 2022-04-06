На Київщині у Гостомелі комендантська година діятиме до 14 квітня – голова ОВА

На Київщині у Гостомелі посилили комендантську годину, вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня, повідомив в телеграм голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Він нагадує, що у цей час заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки.



«Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей», – повідомив Павлюк.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Владою вказувалась цифра про понад 400 загиблих (станом на 3 квітня). Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Президент України не виключив, що кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.