На Київщині внаслідок російського удару вісім людей поранені, постраждали 4 райони – ОВА

На Київщині внаслідок російських ударів у ніч проти 25 листопада поранені вісім людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він зазначив, що атака була у кілька хвиль: дронами й ракетами, і під удар потрапили Броварський, Білоцерківський, Обухівський і Вишгородський райони.

«Найбільше постраждалих – у Броварському районі. У них уламкові поранення й опіки. Четверо людей нині перебувають у лікарнях, стан стабільний – медики тримають під контролем. У Білій Церкві травмована дівчинка 2011 року народження. Уламкове поранення, порізи, множинні садна. Вона під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує, з нею працює й психолог», – повідомив очільник ОВА.

За даними Повітряних сил, російські війська під час удару застосували 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»), зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок удару 25 листопада загинули сім людей, 20 – постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.