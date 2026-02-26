У Харкові та Кривому Розі внаслідок нічного удару РФ є багато поранених. У Києві руйнування

Унаслідок завданого російськими військовими нічного комбінованого удару по Україні є поранені та численні руйнування, повідомили представники місцевої влади.

«14 людей постраждали в Харкові та в селі Рай-Оленівка під час ворожої масованої атаки. Серед постраждалих 7-річний хлопчик», – вказав перед шостою ранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі… У Салтівськоу районі ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок… Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди», – інформував упродовж ночі міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Кривому Розі через удар РФ постраждали літні люди – 89-річний чоловік і 82-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Влучання шахеда у п'ятиповерховий будинок. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон», – уточнив криворізький політик Олександр Вілкул.

У Києві через російські удари є руйнування, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Пожежі немає. Постраждалих не виявили. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували. У Печерському районі сталося загоряння в приватному будинку. Пожежу ліквідували», – розповів мер Києва.

Повітряна тривога тривала по всій Україні значну частину ночі. Небезпека буда оголошена у всіх областях, крім найзахідніших.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій. .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.