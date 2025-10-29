На двох нафтобазах в окупованому Криму після атаки дронів тривають пожежі

Уранці 29 жовтня окупований Крим атакували безпілотники, після цього спалахнули пожежі в селищі Гвардійське Сімферопольського району та в Сімферополі, в районі селища Гресівський.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, «приліт» на нафтобазу в селищі Гвардійське стався о 6:26. Раніше ця нафтобаза вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб.

У Сімферополі в результаті атаки дронів спалахнула нафтобаза, розташована в районі міського селища Гресівський.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє також із посиланням на підписників, що на нафтобазу в Сімферополі, по якій було завдано удару, «вчора активно заїжджали та виїжджали військові бензовози в маскувальних сітках та із захистом від дронів». Ця нафтобаза, як і нафтобаза в Гвардійському, активно використовується для постачання російської армії.

Російський очільник Криму Сергій Аксьонов повідомив у своєму телеграм-каналі: «В результаті атаки ворожого БпЛА на території Сімферополя було влучання в ємність із пально-мастильними матеріалами. В результаті виникла пожежа. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та окупованих регіонів України зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».